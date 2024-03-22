ДніпроГЕС серйозно пошкоджено, два прямі влучення – Укргідроенерго

У Запоріжжі під час ракетного удару по Дніпровській гідроелектростанції вранці 22 березня було два прямих влучання по ГЕС-1 і ГЕС-2, пошкодження серйозні. Про це розповів голова компанії Укргідроенерго Ігор Сирота в ефірі Радіо Свобода, повідомляє Ліга.net.

За його словами, ГЕС-2 перебуває у критичному стані, ГЕС-1 також не працює. Зафіксовано влучання в одну опору, розбито підкранові балки. На ГЕС-2 серйозні руйнування і невідомо, чи вдасться відновити її.

Чиновник наголосив, що енергетикам доведеться повністю відновлювати машинний зал та електричне обладнання.

"Наслідки ми прорахуємо протягом дня і розумітимемо, що сталося. І чи зможе — або в обмеженому режимі, або взагалі не зможе певний період — ГЕС-2 працювати", — сказав глава Укргідроенерго.

Загрози прориву греблі ДніпроГЕС немає, заявляли в Укренерго.