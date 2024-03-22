У РФ впав військовий гелікоптер, пілот поранений – Telegram-канали

У Росії неподалік селища Ровеньки Бєлгородської області впав військовий вертоліт Мі-8, пілот отримав поранення, повідомляє Укрінформ.

"Вертоліт Мі-8 МО РФ здійснив жорстку посадку в районі селища Ровеньки Білгородської області напередодні, 21 березня. Пілот поранений" , - інформує Телеграм-канал Astra з посиланням на джерело.

Telegram-канал Baza також повідомляє про цю аварію, уточнюючи, що гелікоптер отримав механічні пошкодження. На борту було 4 людини, одного постраждалого доправили до лікарні. Видання стверджує, що "причиною жорсткої посадки стала помилка пілота".

Місто Ровеньки Бєлгородської області знаходиться за кілька кілометрів від території Луганської області України, тимчасово окупованої Росією. Це більше ніж у 150 км від тієї території Бєлгородської області (РФ), де російські добровольці Легіону "Свобода Росії", РДК і Сибірського батальйону проводять обмежену воєнну операцію.