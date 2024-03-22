Потреби у відключеннях електроенергії по всій країні немає — Шмигаль

Попри масовану атаку ворога по енергетичній інфраструктурі України вранці 22 березня, ситуація в енергетиці контрольована, а потреби у відключеннях по всій країні немає. Про це повідомив у Telegram прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

"Ворог цього ранку атакував низку регіонів із застосуванням різних типів ракет і дронів. Внаслідок обстрілу спостерігаються проблеми з електропостачанням у деяких областях. Рятувальники й енергетики вже працюють, аби оперативно повернути світло" , - зазначив прем'єр.

Шмигаль підкреслив, що Україна потребує більше зброї та більше систем ППО для захисту людей, "а росія потребує більше санкцій та більшої ізоляції", аби війна стала непідйомним тягарем для агресора.