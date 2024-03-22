Посол США прокоментувала масовану атаку РФ: Україні потрібна наша допомога

Посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України після масованої повітряної атаки Росії у ніч на 22 березня, повідомляє Європейська правда.

Посол зазначила, що вже другий день поспіль вся Україна прокидається ще до світанку через загрозу гіперзвукових та крилатих ракет.

"Варварські атаки Росії по всій країні продовжують загрожувати цивільному населенню та порушують міжнародне право. Україні потрібна наша допомога зараз" , – написала посол США, де Конгрес з осені не спроможний затвердити багатомільярдний пакет на підтримку України.

For the second day in a row all of Ukraine has been woken up before dawn by the threat of incoming hypersonic and cruise missiles.



Russia’s barbaric attacks on an entire people continue to threaten civilians and break international law. Ukraine needs our help now. pic.twitter.com/IRD7RcOgxx — Ambassador Bridget A. Brink (@USAmbKyiv) March 22, 2024

У Повітряних силах повідомили, що у ніч на п'ятницю протиповітряна оборона знищила 92 повітряні цілі ворога зі 151. Щонайменше три людини загинули, 14 − за іншими даними, 16 людей поранені та троє вважаються зниклими безвісти у результаті масованого удару росіян по Україні уночі 22 березня.