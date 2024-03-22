У "Дію" додали документи про освіту: перелік

У застосунок "Дія" додали документи про здобуття середньої та вищої освіти.

Про це повідомили﻿ у міністерстві цифрової трансформації.

Відтепер у застосунку доступні:

атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;

атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;

свідоцтво про робітничу кваліфікацію;

диплом кваліфікованого робітника;

диплом фахового молодшого бакалавра;

диплом молодшого спеціаліста;

диплом молодшого бакалавра;

диплом бакалавра;

диплом спеціаліста;

диплом магістра;

диплом доктора філософії (кандидата наук);

диплом доктора мистецтва.