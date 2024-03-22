У "Дію" додали документи про освіту: перелік
У застосунок "Дія" додали документи про здобуття середньої та вищої освіти.
Про це повідомили у міністерстві цифрової трансформації.
Відтепер у застосунку доступні:
- атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
- атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
- свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
- диплом кваліфікованого робітника;
- диплом фахового молодшого бакалавра;
- диплом молодшого спеціаліста;
- диплом молодшого бакалавра;
- диплом бакалавра;
- диплом спеціаліста;
- диплом магістра;
- диплом доктора філософії (кандидата наук);
- диплом доктора мистецтва.
"Оновіть "Дію" і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом", – повідомили у Мінцифрі.