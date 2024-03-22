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У "Дію" додали документи про освіту: перелік

У "Дію" додали документи про освіту: перелік
Фото: sluga-narodu.com

У застосунок "Дія" додали документи про здобуття середньої та вищої освіти.

Про це повідомили﻿ у міністерстві цифрової трансформації.

Відтепер у застосунку доступні:

  • атестат/свідоцтво про базову загальну середню освіту;
  • атестат/свідоцтво про повну загальну середню освіту;
  • свідоцтво про робітничу кваліфікацію;
  • диплом кваліфікованого робітника;
  • диплом фахового молодшого бакалавра;
  • диплом молодшого спеціаліста;
  • диплом молодшого бакалавра;
  • диплом бакалавра;
  • диплом спеціаліста;
  • диплом магістра;
  • диплом доктора філософії (кандидата наук);
  • диплом доктора мистецтва.
"Оновіть "Дію" і документи підтягнуться в застосунок автоматично, якщо інформація про них внесена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти (ЄДЕБО). Інформація з додатків відображатиметься згодом", – повідомили у Мінцифрі.

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