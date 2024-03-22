В Україні без електрики залишилися 700 тисяч споживачів — ОП

В результаті масованого удару росіян по енергетичній інфраструктурі України тимчасово без світла залишилися 700 тисяч споживачів. Про це йдеться в повідомленні﻿ заступника керівника Офісу президента Олексія Кулеби.

За його словами, атаковано 10 регіонів: Одеська, Івано-Франківська, Львівська, Дніпропетровська, Харківська, Запорізька, Кіровоградська, Хмельницька, Вінницька, Сумська області.

"Працюємо, аби повернути людям та підприємствам світло та воду. Особливо складна ситуація на Лівобережжі Дніпра.

Дніпропетровщина. В регіоні є перебої з теплопостачанням. Без світла лишаються мешканці міст Кам'янське, Кривого Рогу, Павлограду. Загалом це більше 250 тисяч абонентів. В цих містах також будуть графіки подачі світла. Ведуться роботи, щоб до кінця доби відновити електроенергію.

Така ж ситуація у Запоріжжі. Там вводяться графіки відключень електрики.

На Одещині без світла 200 тисячі абонентів. В Одесі ввели графіки подачі світла. Очікується, що протягом доби пошкодження усунуть і електрику дадуть повною мірою.

У Полтавській області без електроенергії близько 110 тисяч абонентів. Вводяться графіки відключень.

Тимчасово знеструмлено Харків та інші населені пункти Харківського району, Первомайська громада Лозівського району. Частково без світла залишилися інші міста регіону - Красноград, Олексіївка громада, Куп'янський район. В області вводяться графіки відключень світла, аби зберегти енергосистему.

Станом на зараз без електроенергії залишається 700 тисяч споживачів.

На Сумщині знеструмлені Суми, Шостка, Лебедин, Липова Долина, Свеса, Краснопільська та Глухівська громади. Вводяться графіки відключень світла.Обмежено постачання електроенергії у Кіровоградській та Хмельницькій областях.