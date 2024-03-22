У Конгресі перший республіканець підписав петицію щодо допомоги Україні

Перший член Палати представників США від Республіканської партії Кен Бак підписав петицію, що дозволить в обхід спікера Майка Джонсона винести голосування за законопроєкт про виділення допомоги Україні. Загалом петицію вже підписали 188 конгресменів при 218 необхідних. Про це пише The Hill, повідомляє Корреспондент.

Республіканець від штату Колорадо Кен Бак став першим членом своєї партії, який підписав цю петицію у четвер, 21 березня, за день до того, як він збирається піти з Конгресу.

Попри те, що Бак залишає Конгрес США, його ім'я залишатиметься на петиції, доки не буде обраний його наступник. У разі, коли наступник також підпише цю петицію, ім’я Бака буде видалено.

Демократи у Палаті представників стверджують, що в разі винесення на голосування законопроєкту, який передбачає допомогу Україні, він набере понад 300 голосів.