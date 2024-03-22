Китай хоче провести мирну конференцію у Швейцарії з Україною та РФ

Китай хоче, щоб було проведено міжнародну мирну конференцію, в якій на рівних брали б участь і Україна, і Росія. ﻿Про це заявив спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей. З посиланням на BR24, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

За його словами, Китай готовий з розпростертими обіймами прийняти все, що сприятиме деескалації та переговорам.

Він також додав, що Китай представив свої пропозиції щодо забезпечення успіху мирної конференції, яку Швейцарія планує організувати цього літа.

Китай розглядає можливість участі у мирній конференції, спрямованій на припинення війни в Україні, яка буде організована нейтральною Швейцарією у найближчі місяці.

Україна вже організувала кілька зустрічей за формулою миру на рівні радників глав держав, у яких взяли участь десятки країн. Головною метою є залучити найбільшу кількість країн для підтримки такої ініціативи.

У січні 2024 року Україна та Швейцарія розпочали підготовку до проведення Глобального саміту миру, який пройде на рівні глав держав.

Минулого року Пекін запустив "мирний" план щодо України з 12 пунктів, але досі не зробив істотних кроків для вирішення конфлікту, за винятком участі у мирних переговорах під керівництвом Заходу в Джідді минулого літа.

Раніше у березні спеціальний посланник Китаю у справах Євразії Лі Хуей зустрівся з офіційними особами у п'яти європейських столицях, включаючи Москву та Київ.