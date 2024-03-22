В Кремлі визнали, що РФ перебуває у стані війни
Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков заявив, що Росія де-факто перебуває у стані війни. Про це він заявив у коментарі росЗМІ, повідомляє Ділова столиця.
"Про що говорить президент? У нас з'явилися чотири нові суб'єкти федерації. І для нас головне — убезпечити людей у цих суб'єктах і звільнити територію цих суб'єктів, яка зараз є де-факто окупованою київським режимом", — сказав він.
За словами Пєскова, Росія не може допустити існування на своїх кордонах держави, яка має задокументований намір використовувати будь-які методи, щоб "відібрати" Крим та інші захоплені території.
"Ми знаходимося в стані війни. Так, це починалося як спеціальна військова операція, але щойно там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен має це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", — пояснив він.