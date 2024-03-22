Топчиновник НАТО заявив про готовність альянсу до потенційного конфлікту з РФ

Країни НАТО підготовлені до потенційного прямого зіткнення з Росією. Альянс значно змінив та зміцнив свої позиції на східному фланзі. Таку заяву зробив голова Військового комітету НАТО адмірал Роб Бауер, повідомляє Армія Інформ.

В інтерв’ю виданню у Києві він зазначив, що у НАТО зрозуміли зміну безпекової ситуації ще у 2014 році, після російської окупації Криму. З 2019 року країни Альянсу почали повертатися до колективної безпеки: змінили оборонну стратегію, операційне планування, сили, необхідні для виконання всіх цих завдань.

"Тепер ми всі розуміємо, що за умов повернення до колективної безпеки час не на нашому боці. Тому що ворог вирішує, коли й де вони вас атакують, і як довго триватиме конфлікт. Україна, на жаль, у цьому переконалася. Це означає необхідність більшої кількості підготовлених солдатів, більше можливостей, більше запасів зброї та боєприпасів, і покращення командної системи управління.

Чи ми готові? Відповідь: Так! Це наше головне завдання – бути готовими. Якщо це трапиться сьогодні, тоді доведеться битися з тим, що ти маєш. Це завжди комбінація готовності на сьогодні і водночас покращення можливостей для майбутнього" , - сказав адмірал.

На запитання про готовність на східному фланзі НАТО, для якого потенційні загрози найвищі, він нагадав, як Альянс з 2016 року розширив присутність у країнах Балтії, а з початком повномасштабної війни – у Словаччині, Угорщині, Румунії, Болгарії.

"Тепер у нас вісім таких бойових груп чисельністю з батальйон, які в разі необхідності можуть бути об’єднані в бригаду. Відповідні країни постійно відпрацьовують цей механізм. Якщо буде потрібно більше, тоді ми це розглянемо. Але поки що цього достатньо" , - розповів Бауер.

Він додав, що сучасна війна має також інші виміри, як кіберпростір чи атаки в космосі, а також у Росії є способи чинити вплив в Арктиці, на заході Атлантичного океану, в Африці, Середземномор’ї, Чорному морі.

"Було б нерозумно фокусуватися тільки на східному фланзі, тому що росіяни не тільки там. Вони всюди. І саме тому НА﻿ТО постійно відслідковує їхні дії та відповідно реагує в разі необхідності" , – додав Роб Бауер.

Він зазначив також, що не надто стурбований перспективами посилення загроз від Росії після "переобрання" Владіміра Путіна, тому що війна проти України ослабила Росію, а поповнення і модернізацію її війська будуть ускладнювати західні санкції.