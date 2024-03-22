У німецькому Бундесвері застерегли від заморожування війни в Україні

Генеральний інспектор Збройних сил Німеччини Карстен Бройер застеріг від заморожування війни в Україні, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.

"Заморожування війни передбачає згоду з цим обох сторін. Нинішня військова ситуація в Україні не дає змоги вважати заморожування війни ні можливим, ні бажаним" , - заявив він.

При цьому він підкреслив, що навряд чи у світі знайдеться заморожений конфлікт, який не розгорівся б знову.

Заклики до заморожування війни

Лідер німецької парламентської групи СДПН Рольф Мютценіх під час дебатів у Бундестазі минулого четверга заявив про необхідність заморозити війну в Україні.

Раніше радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк зазначав, що заморожування війни призведе лише до відновлення у великих масштабах.

При цьому прем'єр Британії Ріші Сунак виступав проти різкого припинення бойових дій, оскільки це не буде справедливим та міцним миром для України.