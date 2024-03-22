Україна отримала аварійну допомогу з трьох країн – "Укренерго"

Українська енергосистема отримала аварійну допомогу з Румунії, Словаччини та Польщі. Після обстрілів енергосистема України зберегла цілісність.

Про це повідомили﻿ в НЕК "Укренерго".

Зазначається, що ракетними та дроновими ударами пошкоджені десятки об’єктів енергосистеми: теплові та гідроелектростанції, магістральні мережі "Укренерго" та мережі обленерго. Найважча ситуація в Харківській, Одеській, Кіровоградській, Дніпропетровській областях.

"Енергосистема зберегла цілісність. Диспетчерський центр «Укренерго» працює над стабілізацією її роботи. Ремонтні бригади "Укренерго" та обленерго розпочали аварійно-відновлювальні роботи одразу після закінчення повітряної тривоги" , – повідомили у компанії.

Також зазначається, що енергетики відремонтували лінію, яка живить Запорізьку АЕС.