РФ збирає 100 тисяч солдатів, влітку вони можуть піти в наступ – ЗСУ

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. ﻿﻿Про це заявив Павлюк в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.

"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання – більше 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність.﻿ Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми й робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації" , - сказав він.

Павлюк нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників.

Очільник сухопутних військ заявив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки падіння України у війні.

"Якщо нам не вдасться втримати (російські війська – ред.) в Україні, наступною країною буде вже країна НАТО" , - додав він.

За його словами, окупанти продовжують вести наступальні операції на лінії фронту та обстрілювати мирні міста.