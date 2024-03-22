РФ збирає 100 тисяч солдатів, влітку вони можуть піти в наступ – ЗСУ
Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що Росія створює нове угруповання військ у понад 100 тисяч солдат, і не виключено, що влітку ворог спробує здійснити наступ на одному з напрямків. Про це заявив Павлюк в ефірі телемарафону, повідомляє Українська правда.
"Російські плани нам до кінця невідомі. Нам відомі тільки ті дані, що у них є, що вони створюють. Вони створюють угруповання – більше 100 тисяч. Не обов’язково це буде наступ. Можливо, вони будуть ним поповнювати свої підрозділи, які втрачають боєздатність. Але така вірогідність є, що на початок літа вони можуть мати певні сили для проведення відповідних наступальних операцій на одному з напрямків. Це поки що такі максимально тяжкі прогнози, що такий наступ буде. Ми зробимо все для того, щоб максимально нанести втрати противнику такі, що ми й робимо, щоб усі їхні ресурси, які вони формують, були залучені до цього часу в бій. Але ми готуємося до різного розвитку ситуації", - сказав він.
Павлюк нагадав, що Україна зараз не має переваги в повітрі, і це дозволяє ворогу завдавати потужних авіаударів по позиціях українських захисників.
Очільник сухопутних військ заявив, що військові партнери в Європі добре розуміють наслідки падіння України у війні.
"Якщо нам не вдасться втримати (російські війська – ред.) в Україні, наступною країною буде вже країна НАТО", - додав він.
За його словами, окупанти продовжують вести наступальні операції на лінії фронту та обстрілювати мирні міста.