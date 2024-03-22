Естонія закликала використати всі заморожені активи РФ для оборони України
Під час дискусії про використання заморожених російських активів Естонія запропонувала, щоб не тільки відсоткові доходи, а й усі активи були спрямовані на оборону України. З посиланням на Der Standart, яке цитує заяву міністра закордонних справ Естонії Маргуса Цахкни, пише Валерія Поліщук, РБК-Україна.
"Дохід - це лише невеликий, але важливий крок для нас. Але ми також хочемо самі використовувати заморожені активи", - заявив він.
Міністр розкритикував той факт, що країни ЄС не хочуть торкатися цих коштів.
"Я не розумію, як політики, які хочуть бути переобраними, хочуть пояснити це своїм платникам податків", - сказав він.
Цахкна також відкинув юридичні побоювання, які раніше висловлювали інші країни.
"Я переконаний, що юридично можливо передати заморожені російські активи Україні. Що зараз відсутнє в Європі, так це політична воля", - заявив він.