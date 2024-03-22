Орбан звинуватив Захід у "розпалюванні війни" дискусією про війська в Україні

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан звинуватив країни Заходу у "войовничості" щодо Росії та фактично перекладає на них відповідальність за наслідки, спричинені війною Росії проти України, без згадок про відповідальність самої Москви. Про це він сказав в ефірі "Радіо Кошут", повідомляє Європейська правда.

Орбан заявив, що почувається дивно під час дискусій у Брюсселі, тому що в Угорщині "відбуваються спокійні, раціональні розмірковування", а в ЄС "лідери говорять так, ніби ведуть власну війну проти росіян".

Орбан змалював ситуацію як "спіраль ескалації війни", що може призводити до все гірших наслідків, зазначивши, що вважає таким фактором дискусії про потенційне розміщення західних військових в Україні.

"Це звучить шокуюче для угорського вуха… Те, що 2-3 місяці тому було немислимим, зараз вже вважається нормою" , – заявив він, навівши як приклад зміну ставлення Берліна до можливості військової допомоги Україні.

Орбан заявив, що у Брюсселі мають розуміти "наслідки для реального життя" рішень, які ухвалюються європейськими лідерами.