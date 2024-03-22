Індійські НПЗ відмовилися приймати танкери "Совкомфлоту" після санкцій США – ЗМІ

Усі індійські нафтопереробні заводи почали відмовлятися від російської нафти, що перевозиться танкерами Совкомфлоту, через санкції США. Про це пише агентство Bloomberg, повідомляє ЛігаБізнес.

Кілька днів тому стало відомо про такий крок з боку найбільшого приватного нафтопереробного підприємства Індії Reliance Industries, але, як розказали джерела агентства, він не єдиний. Усі приватні та державні переробники, включно з лідером ринку Indian Oil Corp., припинили приймати нафту, якщо вона знаходиться на танкерах Совкомфлоту.

Нафтопереробні підприємства ретельно перевіряють право власності на кожне судно, щоб переконатися, що воно не пов'язане з підсанкційними особами.

Попри це, Індія не відмовляється від російської нафти як такої. За оцінками аналітичної компанії Kpler, у березні імпорт становитиме 1,8 млн барелів на добу – це найвищий показник з липня минулого року.