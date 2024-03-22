Блінкен прилетів до Ізраїлю: говоритиме про "гуманітарну паузу" в Газі

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен прибув до Ізраїлю, щоб обговорити тимчасове перемир'я в Секторі Газа, пише Сергій Пишкін, РБК-Україна.

Як пише видання The Times of Israel, візит Блінкен відбувається напередодні голосування в Раді безпеки Організації об'єднаних націй (ООН) щодо резолюції Штатів, яка закликає до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

"США сподівалися досягти шеститижневого припинення вогню і домовленості про звільнення заручників до початку Рамадану 10 березня, але чергові раунди переговорів поки що не принесли результатів, і Вашингтон в основному звинувачує ХАМАС у цьому протистоянні" , - додає видання.

Варто додати, що візит Блінкена до Ізраїля є частиною його турне до Близького Сходу. Метою поїздки є порушення питання щодо післявоєнного плану управління й безпеки для Сектора Газа.

Ситуація у Секторі Газа

Бойовики угруповання ХАМАС масовано атакували Ізраїль із Сектору Газа 7 жовтня 2023 року. Після цього Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) розпочала наземну військову операцію в Секторі Газа, наприкінці жовтня і яка продовжується досі. Прем'єр-міністр країни Біньямін Нетаньяху заявив, що метою операції є повне знищення ХАМАСу та звільнення заручників.

Також він відзначав, що повна перемога Армії Ізраїлю вже близька й повідомив про готовність ЦАХАЛ розпочати наземне вторгнення до міста Рафах поблизу кордону з Єгиптом на півдні Сектору Газа. На цьому тлі Єгипет загрожує призупинити ключовий мирний договір із Ізраїлем, якщо армія країни увійде до Рафи.

Тим часом Нетаньяху відкинув черговий варіант угоди про перемир'я з ХАМАС.