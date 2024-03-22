Санду про масований удар РФ: Їхня агресія не має меж

Президентка Молдови Мая Санду засудила чергову російську повітряну атаку по Україні у ніч на 22 березня, повідомляє Європейська правда.

Президентка Молдови відзначила, що у п’ятницю вранці Росія запустила понад 90 ракет і 60 безпілотників "Шахед" по Україні, завдавши удару по об'єктах критичної інфраструктури.

"Їхня агресія не має меж. Україна повинна бути забезпечена всім необхідним, щоб вона могла протистояти вторгненню і захистити мир в Європі" , – зауважила Мая Санду.

У ніч на 22 березня РФ здійснила чергову масовану повітряну атаку проти України із застосуванням дальньої авіації. У зв’язку з цим посол США Бріджит Брінк закликала до негайної підтримки України.