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У Запоріжжі кількість загиблих через обстріли зросла до трьох – ОВА

У Запоріжжі кількість загиблих через обстріли зросла до трьох – ОВА
Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

У Запоріжжі кількість людей, загиблих внаслідок ракетної атаки, зросла до трьох. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей", - написав очільник адміністрації.

Як повідомлялося, з 4 години ранку 22 березня ворог почав атакувати ракетами Запоріжжя та область. Пролунало близько 20 вибухів. Станом на 11-ту годину було відомо про одного загиблого і 14 постраждалих.

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