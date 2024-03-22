У Запоріжжі кількість загиблих через обстріли зросла до трьох – ОВА

У Запоріжжі кількість людей, загиблих внаслідок ракетної атаки, зросла до трьох. Про це в Телеграмі повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Кількість загиблих від ворожого ракетного обстрілу Запоріжжя збільшилася до 3-х людей" , - написав очільник адміністрації.

Як повідомлялося, з 4 години ранку 22 березня ворог почав атакувати ракетами Запоріжжя та область. Пролунало близько 20 вибухів. Станом на 11-ту годину було відомо про одного загиблого і 14 постраждалих.