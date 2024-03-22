На Дніпропетровщині під землею понад 1000 шахтарів, триває евакуація
Вночі під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. У той момент 1060 шахтарів перебували на робочих місцях. Про це йдеться в повідомлення Міненерго та ДТЕК, повідомляє Економічна правда.
"Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей. Загрози життю немає", - йдеться у повідомленні Міненерго.
За повідомленнями ДТЕК, було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.
Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.