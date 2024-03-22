На Дніпропетровщині під землею понад 1000 шахтарів, триває евакуація

Вночі під час масштабної атаки ворога вуглевидобувні підприємства Дніпропетровської області залишились без живлення. У той момент 1060 шахтарів перебували на робочих місцях.﻿ Про це йдеться в повідомлення Міненерго та ДТЕК, повідомляє Економічна правда.

"Без світла низка шахт на Донеччині та Дніпропетровщині. Під землею - понад 1000 людей. Загрози життю немає" , - йдеться у повідомленні Міненерго.

За повідомленнями ДТЕК, було введено план ліквідації надзвичайної ситуації: залучені резервні джерела живлення й розпочалася евакуація гірників на поверхню.

Всі гірники після евакуації проходять медичне обстеження. Постраждалих немає.