Підтримка України може вийти за рамки постачання зброї – генштаб Франції

Начальник генштабу збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркар заявив, що західна підтримка України може вийти за рамки звичайного постачання зброї.﻿ Про це він сказав під час візиту до Парижа свого шведського колеги генерала Мікаеля Байдена. З посиланням на BFMTV, повідомляє Укрінформ.

"Намір президента (Макрона - ред.) полягає в тому, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що ми знаємо про те, що відбувається в Україні" , - сказав Буркар.

Він вважає, що європейці повинні бути готовими ризикувати, щоб забезпечити безпеку в Європі в наступному десятилітті.

"Путін побудував свою тактику на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну. Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця" , - заявив начальник генштабу французької армії.

"Ми не можемо вважати те, що війна в Україні є чимось для нас другорядним. Вона стосується нас безпосередньо, тому що нас стосуватимуться її наслідки" , - наполягає генерал.

За його словами, Київ не просить підтримки у вигляді військ, але НАТО, до якого щойно приєдналася Швеція, має бути готовим до всіх можливих варіантів розвитку подій.