Підтримка України може вийти за рамки постачання зброї – генштаб Франції
Начальник генштабу збройних сил Франції генерал Тьєррі Буркар заявив, що західна підтримка України може вийти за рамки звичайного постачання зброї. Про це він сказав під час візиту до Парижа свого шведського колеги генерала Мікаеля Байдена. З посиланням на BFMTV, повідомляє Укрінформ.
"Намір президента (Макрона - ред.) полягає в тому, щоб дати зрозуміти Володимиру Путіну, що ми знаємо про те, що відбувається в Україні", - сказав Буркар.
Він вважає, що європейці повинні бути готовими ризикувати, щоб забезпечити безпеку в Європі в наступному десятилітті.
"Путін побудував свою тактику на ідеї, що Захід ніколи не піде в Україну. Ми повинні показати йому, що він не зможе використати цю логіку, щоб піти до кінця", - заявив начальник генштабу французької армії.
"Ми не можемо вважати те, що війна в Україні є чимось для нас другорядним. Вона стосується нас безпосередньо, тому що нас стосуватимуться її наслідки", - наполягає генерал.
За його словами, Київ не просить підтримки у вигляді військ, але НАТО, до якого щойно приєдналася Швеція, має бути готовим до всіх можливих варіантів розвитку подій.
"У Європі йде війна. Ми не можемо допустити, щоб це стало нормою", - заявив у свою чергу головнокомандувач шведських збройних сил генерал Мікаель Байден на спільній пресконференції, додавши, що Швеція готова взяти на себе відповідальність за стримування та оборону.