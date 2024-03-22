По ДніпроГЕС зафіксовано 8 влучань – Офіс генпрокурора

Російські ракети вдарили по ДніпроГЕС 8 разів, на станції працюють аварійні служби та ДСНС. ﻿ Про це заявив керівник Департаменту протидії злочинам в умовах збройного конфлікту Офісу генпрокурора Юрій Бєлоусов в ефірі телемарафону, повідомляє Економічна правда.

"Сьогодні Запоріжжя було під наймасованішою атакою і лише по самій ГЕС влучили 8 разів" , - заявив він.

За повідомленнями "Укргідроенерго", на гідроелектростанції працюють аварійні служби та ДСНС. Пожежу локалізовано. Машинна зала станції задимлена і немає можливості допустити на місце події фахівців для проведення експертизи пошкоджень гідроспоруди та електричного обладнання.

Раніше, в "Укргідроенерго" повідомили про два прямих влучання у ДніпроГЕС, що у Запоріжжі, – в ГЕС-1 та ГЕС-2. Наразі невідомо, чи вдасться відновити останню, адже вона зазнала серйозних пошкоджень.