На складах США готові пакети допомоги Україні, але потрібне рішення - Стефанишина

На американських військових складах вже четвертий місяць готові другий та третій пакети військової допомоги, які мала отримати Україна, проте для відправки потрібне відповідне рішення влади. Нині прогноз не дуже оптимістичний. Про це заявила віцепрем'єр-міністр Ольга Стефанишина на "Київському безпековому Форумі", повідомляє Ліга.net.

Стефанішина, цитуючи міністра фінансів Сергія Марченка, заявила, що за минулі два місяці Україна отримала 10% від запланованих коштів, необхідних для виживання держави.

Також вона акцентувала, що Україна не отримала військову допомогу, яка планувалася майже рік у межах формату "Рамштайн".

"Якщо рішення буде — скоріше за все, воно буде на цей рік. Вчора зранку повернулася з Брюсселя. Синхронізувавшись з колегами, можу сказати, що прогнози не є дуже оптимістичними" , — сказала Стефанішина.

Урядовиця зазначила, що американські партнери закликають "вчитися грати в покер" і кажуть, що українська сторона "не дуже добре розуміється на американській політиці, занадто агресивно реагує на відсутність цього рішення".