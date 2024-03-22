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У Міноборони розробляють противибухове взуття для саперів

У Міноборони розробляють противибухове взуття для саперів
Фото: mil.gov.ua

Міноборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Противибухові берці зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань. 

Про це йдеться﻿ у повідомленні міністерства.

Наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.

"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку", – наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко. 

За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв. 

"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", – додав Половенко. 

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