У Міноборони розробляють противибухове взуття для саперів
Міноборони розробляє спеціальне взуття для саперів. Противибухові берці зменшать ризик травмування ніг під час розмінувань.
Про це йдеться у повідомленні міністерства.
Наразі Центральне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення разом з Командуванням сил підтримки проводять випробування.
"Фактично це такі багатошарові берці з кевларовою (балістичною) устілкою. Взуття допоможе затримати уламки в підошві та запобігти серйозним травмуванням саперів. Головна задача, яку має виконувати таке взуття – зберегти кінцівку", – наголосив заступник міністра оборони Віталій Половенко.
За попередніми вимогами, протимінні берці повинні запобігти уражаючому ефекту певних видів протипіхотних вибухових пристроїв.
"Наші спеціалісти з Центрального управління вивчають різні зразки такого взуття. Працюють над удосконаленням тактико-технічних характеристик. За результатами позитивних випробувань та затвердженого еталон-зразку таке протимінне взуття стане на забезпечення ЗСУ", – додав Половенко.