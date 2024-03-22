Лідери ЄС сперечаються щодо варіантів фінансування оборони України - Politico

Лідери ЄС погоджуються з тим, що на озброєння України потрібно виділяти більше грошей. Вони просто не можуть домовитись, як це зробити. Про це пише Politico, повідомляє Дзеркало тижня.

Лідери ЄС у четвер 21 березня у Брюсселі домовилися підштовхнути Європейський інвестиційний банк до більшої гнучкості у своїй політиці кредитування оборонних компаній, яка зараз надто ризикована для банку.

"Давайте будемо чесними: нічого реального щодо фінансування оборони не вирішено" , — сказав один із чиновників ЄС після саміту в Брюсселі.

Лідери ЄС розійшлися в думках щодо загальної картини — серйозного поштовху до європейського фінансування поставок зброї в Україну, наприклад, через оборонні облігації. Можливість випуску спільних облігацій ЄС підтримують Франція, Естонія, Польща та інші країни, але категорично проти виступають більш ощадливі країни, як-от Німеччина, Нідерланди та Австрія.

Дискусія між 27 лідерами Європейського союзу відобразила ці розбіжності — канцлер Німеччини Олаф Шольц і Марк Рютте з Нідерландів знову висловилися проти. Лідери ЄС попросили Європейську комісію "вивчити всі варіанти мобілізації фінансування і представити доповідь до червня", що було підтримано країнами Балтії, Польщею та Грецією.