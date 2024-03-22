Україна домовилася з ЄС про початок переговорів про вступ у червні

Україна і Європейський Союз, зважаючи на вибори до Європейського парламенту, досягли домовленості затвердити переговорні рамки щодо вступу України у червні.﻿ Про це сказала віцепрем’єр - міністерка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина на XVI Київському безпековому форумі, повідомляє Укрінформ.

«Ми не бачили перепон, щоб у березні вже затвердити переговорну рамку. Це дало б юридичні підстави рухатися більш оперативно далі. Але стартують європейські вибори, і ми маємо джентльменську домовленість серед абсолютної більшості країн ЄС, що і міжурядова конференція, і сама переговорна рамка будуть затверджені в червні» , – заявила вона.

Стефанішина зазначила, що в четвер було засідання Європейської ради і були дані відповідні інструкції міністрам з європейських справ з тим, щоб встигнути почати переговори у червні.

«Я достатньо спокі﻿йно себе почуваю. Президент не поділяє мого спокою, тому в такому емоційному балансі я впевнена, що матимемо рішення на червень» , – спрогнозувала віцепремʼєрка.

Вона зауважила, що з червня Україна та Євросоюз почнуть процес планування адаптації українського законодавства до європейського.

Як повідомлялося раныше, Європейська рада доручила Раді ЄС швидко опрацювати рамки для переговорів з Україною щодо членства, аби розпочати переговорний процес ще до завершення терміну Бельгійського головування в Євросоюзі.

Якщо перша міжурядова конференція між Україною і ЄС відбудеться ще за Бельгійського головування, це означає, що переговори розпочнуться у період до кінця червня, коли завершиться ротаційне головування Бельгії в ЄС. З 1-го липня головування в ЄС переходить до Угорщини.

Наступні вибори до Європейського парламенту пройдуть із 6 до 9 червня цього року.