Україна хотіла б отримати запрошення в НАТО на Вашингтонському саміті – віцепрем'єрка

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина зазначила, що в України "немає ілюзій" в очікуваннях від саміту НАТО у Вашингтоні, але Київ у будь-якому разі закликатиме союзників до рішення про запрошення України до членства, яке мало би юридично зобов'язуючий характер. Про це вона сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє Європейська правда.

Ольга Стефанішина сказала, що Київ "не має ілюзій" з приводу шансів отримати запрошення до Альянсу на саміті у Вашингтоні, але все одно буде закликати союзників до такого рішення.

Вона нагадала, що Україна ще до минулорічного саміту у Вільнюсі запропонувала формат запрошення юридично зобов’язуючого формату.

"У нас дуже проста позиція: питання запрошення має набагато більше значення, ніж просто політичний сигнал для України… Питання запрошення – це не питання надання зброї, чи закриття неба, чи 5-ї статті. Це питання юридичного рішення" , – наголосила вона, зауваживши, що всі попередні декларації про перспективу членства України в НАТО де-факто були "просто словами".

"Хочу нагадати іноземним колегам, які активно їздили в Москву після початку повномасштабної війни і намагались бути посередниками, а також тим, які заявляють про своє посередництво (...): запрошення України у НАТО – це юридична гарантія того, що за спиною союзників, за спиною України не буде ніяких перемовин. Для нас це важливе рішення, і воно буде на столі стільки, скільки потрібно" , – наголосила віцепрем’єрка.

Стефанішина додала, що не обов’язково прив’язувати таке потенційне рішення до самітів лідерів країн НАТО, оскільки ці події більшою мірою є майданчиком для обміну думками і налагодження контактів.

"Рішення може бути ухвалене у будь-який момент, нам не потрібно чекати конкретно зібрання на рівні лідерів" , – зазначила вона.

Віцепрем’єрка зазначила, що на момент саміту у Вільнюсі абсолютна більшість країн НАТО підтримувала ідею про запрошення України.