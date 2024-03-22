Генерал ЗСУ повідомив про зняття з фронту частини бригад для відновлення

Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.

За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання – це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.

"Партнери розуміють, що Росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу" , – сказав Павлюк.

Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.