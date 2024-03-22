Генерал ЗСУ повідомив про зняття з фронту частини бригад для відновлення
Командувач Сухопутних військ Олександр Павлюк заявив, що частину українських бригад виведено з фронту в райони відновлення. Про це він повідомив в ефірі національного телемарафону, повідомляє Ліга.net.
За його словами, робота проводиться планово, а головне завдання – це морально-психологічний стан військ та створення нових ударних угруповань.
"Партнери розуміють, що Росія не зупиниться у разі поразки України. Ця країна живе зовнішнім конфліктом. Було дуже мало періодів, коли Росія з кимось не воювала. Там багато людей, які відчули запах крові, та Москва не пустить їх назад, оскільки це призведе до колапсу", – сказав Павлюк.
Він зазначив, що всі західні військові розуміють, що наступною буде країна НАТО, якщо Україна впаде.
"Роблять все можливе для допомоги, але, на жаль, виділений фінансовий ресурс не дозволяє повністю покрити наші потреби", — заявив воєначальник.