У ГУР розповіли про загрози після "виборів" для українців в окупації

Російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, що ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації, повідомляє Ліга.net.

Юсов зазначив, що ключовою загрозою для цивільного населення на окупованих територіях є збільшення примусової мобілізації, особливо коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України.

"Оскільки окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації" , - уточнив він.

Ще один наслідок псевдовиборів для українців на окупованих територіях – посилення фільтраційних заходів, наголосив представник ГУР.