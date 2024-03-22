У ГУР розповіли про загрози після "виборів" для українців в окупації
Російські військові розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи, що ключовою загрозою для населення є збільшення примусової мобілізації. Про це розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони Андрій Юсов, коментуючи наслідки псевдовиборів для українців в окупації, повідомляє Ліга.net.
Юсов зазначив, що ключовою загрозою для цивільного населення на окупованих територіях є збільшення примусової мобілізації, особливо коли йдеться про окуповані населені пункти півдня України.
"Оскільки окуповані райони Донецької та Луганської областей вже пройшли кілька хвиль тотальної мобілізації", - уточнив він.
Ще один наслідок псевдовиборів для українців на окупованих територіях – посилення фільтраційних заходів, наголосив представник ГУР.
"Росіяни розглядають людей на окупованих територіях як ворожі елементи. Ситуація там справді складна", – констатував він.