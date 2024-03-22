Україна змінює правила пропуску автобусів на кордоні – Мінвідновлення

Мінвідновлення з 22 березня запускає слотування міжнародних автобусних перевезень на пунктах пропуску на кордоні - автобуси зможуть пройти кордон лише у заброньований заздалегідь часовий слот. ﻿Про це розповів заступник міністра розвитку громад, територій та інфраструктури Сергій Деркач у ході форуму "Зʼєднуємо людей та міста", повідомляє Економічна правда.

Деркач пояснив, що зараз всі автобуси в порядку живої черги прибувають до пункту перетину кордону у будь-який зручний для них час. Часто міжнародні рейси передбачають проходження кордону вночі, тому в найбільш популярні години доби утворюються черги на перевірку митників та прикордонників. Натомість є години доби, коли автобуси можуть зовсім не курсувати.

За даними дослідження КМІС, в середньому пасажири витрачають 7 годин на перетин кордону при середньому часі подорожі в 30 годин. Тобто проходження кордону займає чверть усієї подорожі.

Слотування передбачає, що потік пасажирських автобусів "розтягується" протягом доби, а не створює затори та багатогодинні черги на кордоні.

З п’ятниці, 22 березня, слотування запускається на трьох пунктах пропуску на кордоні з Польщею та Молдовою: "Ягодин - Дорогуйськ", "Мамалига - Крива" та "Могилів-Подільський - Отач".

У Мінвідновлення переконані, що такий підхід зможе вирішити проблеми з чергами на кордоні, а також перекрити потік дрібних нелегальних перевізників, адже забронювати слот в електронному кабінеті перевізника можливо лише за наявності всіх необхідних документів.

У випадку якщо перевізник не встигає забронювати найзручніший для нього слот, він має два варіанти: бронювати інший часовий слот і підлаштовувати свій маршрут відповідно до часу проходження кордону або їхати на альтернативний пункт пропуску з живою чергою (наприклад, для пункту "Ягодин - Дорогуйськ" альтернативним є "Устилуг - Зосин", розташований неподалік).

Своєю чергою для пасажирів це також означатиме те, що час їхніх рейсів може зменшитися. Щонайменше тому, що всі автобуси не зможуть одночасно стояти на кордоні вночі. Це може стати проблемою для пасажирів, адже графік поїздки – другий найбільш важливий фактор вибору квитків після ціни.

У перспективі, коли нову систему протестують, слотування планують поширити на решту пунктів пропуску, адже потреба в альтернативних пунктах пропуску зникне.