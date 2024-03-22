Литва передала Україні протидронові системи

Міністерство оборони Литви передало Україні системи протидії безпілотникам. Про це йдеться на сайті відомства, повідомляє Укрінформ.

«Литва продовжує надавати безперебійну військову підтримку Україні. 22 березня передані Литвою системи боротьби з безпілотниками прибули в Україну» , – йдеться у заяві.

У Міноборони додали, що загалом литовська військова допомога включає різне озброєння, боєприпаси, безпілотники, антидрони, навчання військових, ремонт важкої техніки та всю іншу підтримку, яка надається відповідно до заявлених потреб України.

Також відомство нагадало, що Литва вже розробила довгостроковий план підтримки України, який передбачає пакет військової допомоги на суму 200 мільйонів євро на 2024-2026 роки.