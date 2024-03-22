В Офісі президента заперечують прохання США припинити удари по російських НПЗ

Радник голови Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії, повідомляє Радіо Свобода.

"Це фіктивна інформація. Ніхто не після двох років повномасштабної війни диктуватиме Україні умови ведення цієї війни. У рамках міжнародного права Україна може "знежирювати" російські інструменти ведення війни. Паливо є основним інструментом ведення війни. Україна руйнуватиме паливну інфраструктуру" , – сказав Подоляк 22 березня в ефірі телеканалу "Дождь".

Раніше видання Financial Times із посиланням на джерела писало, що влада США закликала Україну зупинити атаки на нафтову інфраструктуру Росії. За словами співрозмовників видання, Вашингтон побоюється, що удари безпілотників по російських нафтопереробних заводах можуть призвести до зростання світових цін на нафту, а також спровокувати заходи Москви у відповідь.

Упродовж останнього часу нафтопереробні заводи в Росії регулярно зазнають атак ударних безпілотників. За деякі з них взяли на себе відповідальність українські військові.

9 березня розвідка Великої Британії заявила, що нафтопереробні потужності Росії скоротилися через численні удари українських безпілотних літальних апаратів по нафтопереробних заводах по всій Росії.

Copyright © 2024 RFE/RL, Inc. Передруковується з дозволу Радіо Вільна Європа / Радіо Свобода