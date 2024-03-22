Оккупанти обстріляли село на Херсонщині, є загиблий – ОВА
Зранку росіяни завдали удару по селу Зміївка на Херсонщині, загинув 57-річний місцевий житель. Про це повідомив начальник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
«Зранку російські окупанти завдали удару по селу Зміївка, що на Бериславщині», - написав він у Телеграмі.
Зазначається, що під обстріл потрапив 57-річний місцевий житель, чоловік зазнав смертельних поранень.
Минулої доби російська армія атакувала 17 населених пунктах Херсонської області. Через російську агресію двоє людей загинули.