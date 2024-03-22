На Чернігівщині росіяни атакували дроном маршрутку, троє травмованих
У Чернігівській області росіяни атакували безпілотником мікроавтобус з людьми. Попередньо, троє людей отримали травми.
Про це повідомив голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.
"Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними. За попередньою інформацією постраждало троє людей", – повідомив Чаус.
У МВС зазначили, що місцеві жителі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Чернігівщини.
На місці працюють необхідні служби, які надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні. Також фахівці документують воєнний злочин окупантів.