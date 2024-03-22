На Чернігівщині росіяни атакували дроном маршрутку, троє травмованих

У Чернігівській області росіяни атакували безпілотником мікроавтобус з людьми. Попередньо, троє людей отримали травми.

Про це повідомив﻿ голова Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус.

"Сьогодні близько 13:40 у Новгород-Сіверському районі ворожий дрон влучив у мікроавтобус з цивільними. За попередньою інформацією постраждало троє людей", – повідомив Чаус.

У МВС зазначили﻿, що місцеві жителі поверталися з ринку через одне з прикордонних сіл Чернігівщини.

На місці працюють необхідні служби, які надають допомогу потерпілим та доправляють їх до лікарні. Також фахівці документують воєнний злочин окупантів.