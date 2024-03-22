Укрнафта офіційно отримала нову ліцензію на видобуток

Укрнафта вперше за 14 років отримала нову ліцензію на видобування. Про це розповів гендиректор компанії Сергій Корецький, повідомляє ЛігаБізнес.

"Йдеться про 56,5 кв. км технологічних площ на північному сході України. Продавцем спецдозволу виступила інша державна компанія – дочірнє підприємство "Чернігівнафтогазгеологія" , – написав він у Facebook.

Завдяки новій ліцензії Укрнафта отримає приріст загальних запасів на 1,01 млрд кубометрів природного газу та 100 000 тонн нафти.

Про угоду вперше стало відомо в січні, а закрили її ще у грудні 2023 року. Корецький повідомив про неї лише зараз, після того, як компанія отримала бланк нового спецдозволу від Держгеонадр.

Голова правління НАК Надра України Тарас Кузьмич у коментарі профільному виданню NADRA.INFO казав, що Чернігівнафтогазгеологія продала Укрнафті спеціальний дозвіл на геологічне вивчення з дослідно-промисловою розробкою покладів газу природного, нафти і конденсату Тунівської зони структур (включно з Котлівською структурою) в Сумській області.

Нагадаємо, Укрнафта перейшла в листопаді 2022 року під контроль Міністерства оборони разом із чотирма іншими стратегічними підприємствами України: Укртатнафтою, АвтоКрАЗом, Мотор Січчю та Запоріжтрансформатором.

Після цього Укрнафту та Укртатнафту очолив Сергій Корецький, колишній генеральний директор мережі заправок WOG. Загальні збори акціонерів Укрнафти повністю розпустили правління компанії та залишили Корецького її єдиним директором.

Раніше Укрнафта й Укртатнафта були серцем енергетичної бізнес-імперії неформальної групи Приват, яка належить Ігорю Коломойському та Геннадію Боголюбову.