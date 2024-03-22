У Кабміні прокоментували "гібридні" варіанти вступу України до НАТО

Віцепрем’єрка з європейської і євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина натякнула, що у Києві не обговорюють гіпотетичні варіанти "гібридного" вступу України в НАТО, та що поки серед союзників загалом немає готовності обговорювати питання якихось гарантій для України саме на майданчику Альянсу. Про це вона сказала під час дискусії на Київському безпековому форумі, повідомляє Європейська правда.

Стефанішиній нагадали про різні ідеї гібридного вступу України у НАТО, як "вступ частинами", які озвучувалися у тому числі колишнім генсеком Андерсом фог Расмуссеном, та запитали, чи Київ гіпотетично допускає такі сценарії.

"Ми мислимо категоріями, що ми робимо все, що дозволяє нам вижити. Тому розводити теоретичні дискусії, як могло б бути, якби НАТО раптом прийняв би рішення, що нас приймають, і у яких би формах це відбувалося – у нас навіть немає часу, можливості і бажання про це говорити" , – відповіла Ольга Стефанішина.

Вона продовжила, що при цьому і самі союзники не бачать НАТО як майданчик, на якому можуть бути дискусії щодо безпекових гарантій для України.