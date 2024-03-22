В ООН обурились масштабами ракетних ударів по Україні

Гуманітарний координатор ООН в Україні Деніз Браун рішуче засудила удари, яких росіяни завдали по критично важливій інфраструктурі нашої держави в ніч на п'ятницю. Про це йдеться в тексті її заяви, оприлюдненій на сайті ООН, повідомляє Корреспондент.

"Я обурена масштабом сьогоднішніх ударів Збройних сил Російської Федерації по об'єктах енергетичної інфраструктури по всій Україні. Унаслідок цих ударів мешканці великих міст, таких як Харків, Кривий Ріг, Запоріжжя, та інших населених пунктів по всій країні залишилися без світла та водопостачання" , – йдеться в заяві.

Браун наголосила, що "значний вплив сьогоднішніх ударів по критично важливій цивільній інфраструктурі призведе до загострення вже жахливої гуманітарної ситуації для мільйонів людей в Україні".

Окрім цього, координатор ООН зазначила, що російські удари спричинили нові страждання для людей, оскільки внаслідок атаки є загиблі, також пошкоджено будинки й школи.

"Згідно з міжнародним гуманітарним правом, мирні жителі та цивільна інфраструктура мають бути захищені. Міжнародного гуманітарного права необхідно дотримуватися" , – наголосила вона.

Нагадаємо, сьогодні росіяни здійснили наймасштабнішу атаку по енергетиці України. Потужного ракетного удару зазнав ДніпроГЕС. У регіонах залишилось без світла 700 тисяч споживачів, але підключення вже почалися.

Загалом ворог задіяв понад 150 ракет і ударних дронів. Сили ППО знищили 92 ворожі цілі.