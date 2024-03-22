Шмигаль: Переговори про вступ в ЄС відбуватимуться одночасно з секторальною інтеграцією

Україна у першій половині поточного року має розпочати фактичні переговори про набуття членства в Європейському союзі. Вони відбуватимуться одночасно з секторальною інтеграцією, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра Дениса Шмигаля на сьогоднішньому засіданні Кабінету міністрів України.

"У першій половині цього року маємо розпочати фактичні переговори про наш вступ" , - сказав глава уряду.

Він уточнив, що переговорна рамка є, і зараз українська сторона очікує на затвердження найближчим часом.

"Переговори будуть відбуватися одночасно з секторальною інтеграцією. Ключове для нас зараз - це продовження економічного безвізу, тобто безмитної торгівлі з ЄС. Маємо попереднє погодження" , - заявив Шмигаль.

Переговори про вступ в ЄС

Нагадаємо, у грудні минулого року лідери країн-членів Європейського союзу на саміті у Брюсселі схвалили початок переговорів щодо вступу України до ЄС.

Зазначимо, що фактично переговори про вступ України до блоку наразі не розпочалися, оскільки зараз ведеться скринінг українського законодавства на відповідність вимогам ЄС, а також формується переговорна рамка.

Додамо, що Єврокомісія вже схвалила переговорну рамку для України щодо вступу до ЄС.

Вчора у Брюсселі, 21 березня, на саміті Європейської ради була оприлюднена підсумкова заява, у якій Єврорада відзначила прогрес України у проведенні реформ, необхідних для вступу в блок. Брюссель закликав інші держави-члени Євросоюзу швидко схвалити переговорну рамку після її представлення.