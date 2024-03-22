Шмигаль про атаку на енергетику: світло у регіонах повертатимуть у три етапи

Українська енергосистема витримала масований удар росіян 22 березня. Світло у регіонах повертатимуть у три етапи, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить заява прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля під час засідання уряду.

Як зазначив прем'єр, окупанти два дні поспіль атакують Україну, вчора - Київ, сьогодні - Харківську, Запорізьку, Дніпропетровську, Сумську, Полтавську, Одеську, Вінницьку, Івано-Франківську, Львівську, Хмельницьку та Миколаївську області.

"Сьогоднішні удари були спрямовані насамперед проти нашої енергетики. Це була одна з найбільших атак на енергетику за 2 роки великої війни. І наймасованіша атака за цей осінньо-зимовий період" , - заявив Шмигаль.

За його словами, уражено близько 20 підстанцій, електростанції, зокрема ДніпроГЕС. Є проблеми зі світлом у декількох регіонах, у низці областей ввели відключення світла. Глава уряду наголосив, що зараз енергосистема працює стабільно.

"Завдяки додатковому захисту наших енергооб’єктів ми витримали удар. Дефіциту потужностей немає і наразі не прогнозується. Зараз працюємо над тим, щоб усе полагодити. Ремонтні бригади працюють 24/7, аби якнайшвидше відновити електропостачання до українських домівок" , - додав він.

Шмигаль повідомив, що світло будуть повертати у три етапи. Перший - це підключення критичної інфраструктури (теплопостачання, водопостачання, лікарні). Другий етап - відновлення електропостачання для населення. Третій - заживлення промисловості.

"Попередньо, нам потрібна доба, щоб заживити всіх побутових споживачів. Все поступово відновимо" , - додав він.

Масштабна атака

В ніч на 22 березня загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Сили ППО збили 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом окупантів була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.

Внаслідок атаки ворога є загиблі та поранені, зокрема у Запоріжжі та Хмельницькій області.