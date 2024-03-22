На хабарі викрили підприємця та екс-директора підприємства Міноборони

Прокуратура викрила на корупційній схемі директора приватного підприємства та ексдиректора одного з ДП Міністерства оборони України. Вони вимагали хабар у 600 тисяч доларів за дозвіл на забудову земельної ділянки, яка знаходиться у підпорядкуванні Міноборони, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляє Офіс генерального прокурора, Нацполіція, джерела УП.

За даними слідства, керівник приватного підприємства та його спільник, ексдиректор державного підприємства оборонного відомства, вимагали хабар у представника іншої комерційної структури.

За 600 тисяч доларів обіцяли вплинути на директора державного підприємства, щоб той дозволив забудову земельної ділянки, яка знаходиться у підпорядкуванні Міноборони та уклав договір про будівництво на ділянці житлового комплексу.

22 березня правоохоронці затримали учасників схеми під час одержання 320 тис. доларів готівкою. Решту, 280 тисяч доларів, отримали у вигляді документів про право власності на сім квартир.

За даними джерела УП в правоохоронних органах, затриманими є колишній керівник державного підприємства МОУ "Укрконверсбуд" Олександр Ілюха, та директор приватного підприємства "Бау Комплект" Вадим Листопад.

Вирішується питання щодо повідомлення директору приватного підприємства та ексдиректору одного з держпідприємств про підозру за ч. 2 ст. 28 ч. 4 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою), ч. 2 ст. 28 ч. 3 ст. 369-2 (Зловживання впливом) Кримінального кодексу України.

Процесуальне керівництво веде Дарницька спеціалізована прокуратура у сфері оборони Центрального регіону.

Досудове розслідування здійснюють слідчі ГУ Нацполіції в Київській області, оперативний супровід – Управління стратегічних розслідувань в Київській області ДСР НП України.