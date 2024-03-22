Макрон відреагував на російські погрози відправити атомну бомбу на Париж
Французький президент Емманюель Макрон засудив нещодавні агресивні висловлювання російських політиків на адресу Франції і, зокрема, заяву віцеспікера Держдуми Петра Толстого, вбачаючи в них явну ознаку "нервозності", повідомляє Європейська правда.
Про це повідомляє телеканал BFMTV.
Нещодавно в інтерв'ю BFMTV Пьотр Толстой підняв питання про можливість відправити атомну бомбу на Париж. Він також пообіцяв смерть будь-якому французькому солдату, який прийде на українську землю, та розкритикував гомосексуальність прем'єр-міністра Габріеля Атталя.
"Я думаю, що їхнього обурення достатньо, щоб не коментувати їх", – оцінив французький президент у відповідь на запитання журналіста у Брюсселі, зізнавшись, що він "здивований такою нервозністю і відсутністю стриманості у російських посадовців".
"Ми підраховуємо", – заявив Толстой, зазначивши, що снаряд, випущений з Росії, може досягти французької столиці "трохи більше" ніж за "дві хвилини".
Сам господар Кремля Владімір Путін кілька разів розмахував ядерною дубинкою з моменту початку вторгнення в Україну. Путін оцінив 13 березня, що російський арсенал є "більш досконалим", ніж у Сполучених Штатів, і заявив, що "готовий" до ядерної війни.
Міністр оборони Іспанії Маргарита Роблес раніше звернулася до населення своєї країни у зв'язку з погрозами Путіна застосувати ядерну зброю.
"Сьогодні балістична ракета з Росії цілком може досягти Іспанії", – заявила Роблес.
Прем’єр-міністерка Естонії Кая Каллас стверджує, що глава Кремля намагається залякати західні суспільства, щоб стримати їхні дії, а насправді ж сам боїться війни з НАТО.