У Кейт Міддлтон діагностували рак: заява принцеси

Кейт Міддлтон зробила офіційну заяву про свій стан на тлі чуток, які з'явилися після того, як вона перенесла операцію. Як виявилось, у принцеси Уельської діагностували рак, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить відео, яке з'явилося на офіційній сторінці принца та принцеси Уельських у соцмережі X (раніше Twitter).

У Кейт Міддлтон рак

Принцеса заявила, що вона вже проходить курс хіміотерапії. Також вона не стала приховувати, що діагноз став для неї "величезним потрясінням".

Міддлтон та її чоловік, принц Вільям, роблять все, що можуть, щоб "осмислити і впоратися з цим". Після операції, яку вона перенесла, їй знадобився час, щоб відновитися та розпочати лікування від раку.

Але куди важливіше те, зазначила Міддлтон, що її сім'ї був потрібен час, щоб пояснити про усе це дітям - Джорджу, Шарлотті і Луї.

"Я їм сказала, що здорова і стаю сильнішою з кожним днем, зосереджуючись на тому, що допоможе мені вилікуватися розумом, тілом та духом" , - зазначила вона.

A message from Catherine, The Princess of Wales pic.twitter.com/5LQT1qGarK — The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) March 22, 2024

Що відомо про стан Міддлтон

Нагадаємо, у січні цього року принцеса Уельська перенесла операцію. Вона лежала в одній з клінік Лондона. І в Кенсінгтонському палаці заявляли, що операція була плановою та пройшла успішно.

Також стверджувалося, що Міддлтон потребувала хірургічного втручання у черевній порожнині.

Раніше стало відомо, як Мідлтон і принц Вільям готують принца Джорджа до королівських обов'язків.