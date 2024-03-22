В "Укргідроенерго" розповіли про стан обстріляної ДніпроГЕС

Для аналізу щодо відновлення Дніпровської гідроелектростанції (ДніпроГЕС) у Запоріжжі, по якій російські військові сьогодні завдали ракетного удару, буде потрібно кілька днів. Станом на зараз загрози прориву дамби немає, повідомляє РБК-Україна.

Про це заявив глава ПрАТ "Укргідроенерго" Ігор Сирота в ефірi національного телемарафону.

Він вказав на велику кількість різних коментарів та висловлювань стосовно того, що нібито ДніпроГЕС вже не можна відновити. Проте закликав не робити передчасних висновків до того, як обстріляна станція буде обстежена належним чином.

"На сьогодні я чую багато коментарів, що і відновленню не підлягає, і не працює вже станція. Будь-які наслідки - підлягають відновленню. Питання тільки в часі та фінансових ресурсах" , - сказав Сирота.

За словами глави "Укргідроенерго", наразі вони не можуть дати оцінки, позаяк було порушено пів машинного залу.

"Добратися до цього обладнання та проаналізувати - неможливо. Потрібно мінімум 2-3 дні, щоб зробити попередні обстеження та аналіз щодо відновлення" , - розповів він.

Разом з тим в "Укргідроенерго" запевнили, що прориву дамби немає.

"Дамба дуже міцна. Потрібно дуже багато ракет в одне місце, щоб її пробити. На сьогодні загрози прориву дамби немає" , - повідомив він.

Масштабна атака по Україні і удар по ДніпроГЕС

Нагадаємо, у ніч проти 22 березня російські загарбники масовано атакували Україну, випустили понад 150 дронів та ракет. Силами та засобами ППО ЗСУ були збиті 55 "Шахедів" та 37 ракет.

Під ударом ворога була енергетика. Зокрема, росіяни вдарили по ДніпроГЕС. Важка ситуація у Харкові, місто знеструмлене, є проблеми з інтернетом, водою, електротранспорт не працює. Проблеми зі світлом виникли у Дніпропетровській, Полтавській, Сумській, Одеській та Хмельницькій областях. Також атаковані об'єкти критичної інфраструктури в Івано-Франківській, Вінницькій, Миколаївській областях.

В "Укренерго" вже назвали сьогоднішню атаку на енергетику найбільшою за весь час війни.