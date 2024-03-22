Зеленський: Російські удари цієї ночі були дуже підлі

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні сказав, що російські удари по Україні в ніч на 22 березня прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної, а саме структурної шкоди життю суспільства, повідомляє Українська правда.

Про це говорить звернення Зеленського.

"Всюди, де були влучання, триває робота з відновлення нормальної ситуації. Всі служби, ремонтні бригади, рятувальники ДСНС України, поліція, а також усі, хто залучений, працюватимуть 24/7, щоб по максимуму подолати цей терор. Харків та область, Сумщина, Запоріжжя, Дніпро, Кривий Ріг, Дніпровщина, Полтавщина, Одещина, Хмельницький та область, Вінниця, Франківщина…

Удари ці були дуже підлі, прораховані так, щоб завдати шкоди не стільки воєнної – по нашій здатності оборонятися, а саме структурної шкоди життю суспільства. І це терор за визначенням, навіть без будь-якого прикриття".

Зеленський зауважує, що найважче зараз у Харкові. Там триває відновлення електрики на критичну інфраструктуру та для побутових споживачів.

"Працюватимуть безперервно. За день багато вже зроблено в Харківській області, на Дніпровщині, на Франківщині та Хмельниччині, у Вінницькій та Полтавській областях для відновлення постачання світла, води й тепла. Одещина – робота триває. Запоріжжя – особлива увага об’єктам гідроенергетики.

Я дякую всім, хто працює заради України, заради людей. Ремонтні бригади, інженери та всі працівники електростанцій – справжні герої. Колектив ДСНС України – як і завжди, молодці, пишаюся кожним. Поліція, бізнес, усі, хто підтримує зараз, – дякую вам. На місцях важлива згуртована робота влади – зараз потрібно якнайбільше особистої ефективності кожного й кожної, хто керує громадами".

Президент також назвав ключовим питанням ППО: "реальний та повний захист від російських ракет і "Шахедів" – це те, що можливе лише за достатньої політичної волі партнерів".

Що передувало:

Протягом доби 21 березня російські війська обстріляли 15 областей України, завдавши ударів по 125 населених пунктах та 150 об'єктах інфраструктури.

У ніч на 22 березня 2024 року противник завдав комбінованого ракетного-авіаційного удару по об’єктах критичної інфраструктури України. Усього ворог застосував 151 засіб повітряного нападу. ППО вдалося знищити 92 повітряні цілі РФ.