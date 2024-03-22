Британія анонсувала новий пакет військової допомоги Україні

Британія надасть Україні новий пакет військової допомоги на 60 млн фунтів стерлінгів (понад 75 млн доларів), до якого увійдуть дрони та протиповітряна оборона, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє міністерство оборони Британії у Twitter.

У відомстві наголосили, що пакет нададуть від Міжнародного фонду для України, яким керує Британія.

За інформацією міноборони, до пакету увійдуть сучасні розвідувальні дрони, щоб підтримати Збройні сили України.

Також 20 млн фунтів (понад 25 млн доларів) буде передбачено на постачання систем протиповітряної оборони для забезпечення безпеки українського неба.

Допомога Україні від Британії

Нагадаємо, Британія є одним із основних союзників України з початку повномасштабного вторгнення росіян. Зокрема, українські захисники отримали танки Challenger 2, САУ AS-90, артилерійські снаряди та багато іншого озброєння.

Також британські інструктори допомагають навчати українських військовослужбовців, яких потім відправляють на фронт.

12 січня Велика Британія виділила найбільший з початку війни пакет допомоги Україні. Про це під час свого візиту до Києва заявив прем'єр країни Ріші Сунак.