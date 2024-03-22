ОВА: У Запоріжжі запустили рух легкових автомобілів греблею ДніпроГЕС

Увечері 22 березня греблею ДніпроГЕС запустили рух легкових авто, який був призупинений після атаки окупантів в ніч на 22 березня, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Як і обіцяв, щойно запустили рух легкових авто греблею ГЕС.

Обласна та міська влада, комунальники, рятувальники, працівники гідроелектростанції та промислових підприємств, патрульна поліція. Всі служби працювали безперервно, щоб якомога швидше налагодити можливість проїзду між двома берегами Запоріжжя".

Греблею ДніпроГЕС у Запоріжжі запустили рух легкових авто.Відео - голова Запорізької ОВА Іван Федоров. pic.twitter.com/df01Si1L7B — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 22, 2024

В етері "УП.Підсумки" Федоров заявляв, що відновлення сполучення буде частковим, оскільки частина дорожнього полотна повністю зруйнована.

ГЕС також забезпечує проїзд з лівого берега Запоріжжя на правий.

Що передувало: