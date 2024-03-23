ЗМІ: Бойовики ІДІЛ нібито взяли на себе відповідальність за теракт у Підмосков'ї

Бойовики ісламського терористичного руху ІДІЛ нібито взяли на себе відповідальність за причетність до скоєння теракту в підмосковному ТЦ Crocus City Hall, повідомляє Ділова столиця.

Про це йдеться в повідомленні CNN.

Також видання повідомляє, що угруповання ІДІЛ не надало доказів на підтримку своїх тверджень.

У соцмережах багато користувачів вважають, що повідомлення про відповідальність ІДІЛ може бути фейком.

Низка російських Telegram-каналів зазначає, що для анонсу використовувався шаблон, яким терористична група вже не користується декілька років.

Нагадаємо, у місті Красногорськ Московської області в концертному залі "Крокус Сіті Хол" перед концертом гурту "Пікнік" озброєні люди в камуфляжі відкрили стрілянину. Влада РФ повідомляє про загиблих і поранених, проте їх точна кількість наразі невідома. РосЗМІ пишуть про щонайменше 40 загиблих та понад 100 поранених. Квитки на концерт були розкуплені, в залі могли перебувати до 6 200 осіб (саме стільки глядачів вміщає великий концертний зал). В будівлі вирує пожежа, почав руйнуватися дах.

Представник ГУР Андрій Юсов заявив, що напад у Підмосков'ї є свідомою провокацією режиму господаря Кремля Володимира Путіна, про яку попереджала міжнародна спільнота.

Легіон "Свобода Росії" оприлюднив заяву в якій звинуватив у теракті, що трапився в Підмосков'ї, "терористичний режим Путіна".

У МЗС України також наголошують, що цей теракт є планованою провокацією Кремля для нагнітання антиукраїнської істерії.