ОВА: За добу в Сумській області зафіксовано понад 200 вибухів

У п'ятницю, 23 березня росіяни здійснили 60 обстрілів прикордонних територій та населених пунктів Сумської області, було зафіксовано 280 вибухів, повідомляє РБК-Україна.

Про це повідомляє Telegram-канал Сумської обласної військової адміністрації.

Обстрілів зазнали Миколаївська, Хотінська, Юнаківська, Білопільська, Миропільська, Краснопільська, Великописарівська, Новослобідська, Шалигинська, Свеська, Середино-Будська громади.

У Великописарівській громаді здійснено авіаудар НАР (12 вибухів), скидання ВОГ з БПЛА (4 вибухи), обстріли з артилерії (13 вибухів), міномету (14 вибухів), РСЗВ (30 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (7 вибухів);

У Миропільській громаді ворог бив з міномету (8 вибухів), артилерії (5 вибухів) та скинув ВОГ з БПЛА (2 вибухи);

У Білопільській громаді було зафіксовано обстріли з танку (2 вибухи), гранатомету СПГ (5 вибухів), артилерії (18 вибухів), РСЗВ (10 вибухів), авіаудар НАР (10 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (5 вибухів). Також було здійснено авіаудар КАБ (2 вибухи. Внаслідок авіаудару поранено 1 цивільну особу;

У Свеській громаді був обстріл зі стрілецької зброї;

У Краснопільській громаді ворожим БпЛА було здійснено скид боєприпасів (2 вибухи), обстріли з міномету (16 вибухів), артилерії (19 вибухів), обстріл дроном-камікадзе типу "FPV" (1 вибух);

У Хотінській громаді росіяни вдарили з з артилерії (9 вибухів);

У Новослобідській громаді зафіксовано обстріл з артилерії (8 вибухів), міномету (2 вибухи);

У Шалигинській громаді були обстріли з артилерії (7 вибухів) та міномету (13 вибухів);

У Середино-Будській громаді відбулися обстріли дронами-камікадзе типу «FPV» (10 вибухів), з гранатомету АГС (22 вибухи) та обстріл з РСЗВ (4 вибухи);

У Миколаївській громаді здійснено обстріли з артилерії (10 вибухів);

У Юнаківській громада: 10 мін скинули росіяни на територію громади.

Нагадаємо, МВС показало наслідки ударів Росії в Сумській області. За повідомленням, "є вулиці, від яких залишилися тільки назва. Буквально за десять днів окупанти вщент знищили адміністративний центр Великописарівської громади, що в Сумській області".

Крім того, в Сумах закладам освіти рекомендують перейти на змішане навчання. Зазначається, що кожен заклад освіти має право самостійно приймати рішення, з огляду на думки батьків.