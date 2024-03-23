РосЗМІ повідомляють про вибухи та пожежу на НПЗ у Самарській області

Російські телеграм-канали повідомили про вибухи і пожежу на Куйбишевському НПЗ у російській Самарській області, повідомляє Українська правда.

Про це повiдомляють Astra, Baza, Mash.

Як пишуть російські пабліки, місцеві жителі повідомили про вибух на Куйбишевському НПЗ.

Внаслідок вибуху трапилася пожежа на НПЗ поруч із містом Новокуйбишевськ у Самарській області.

За попередніми даними, завод був атакований безпілотником.

Російські пабліки опублікували відео пожежі після вибухів на Куйбишевському НПЗ.Відео: Mash pic.twitter.com/lBxXQYdaE7 ВІДЕО ДНЯ — Українська правда ✌️ (@ukrpravda_news) March 23, 2024

Що передувало:

Видання Financial Times написало, що Сполучені Штати нібито закликали Україну не бити по російських нафтопереробних заводах та іншій енергетичній інфраструктурі, оскільки переймаються, що це може призвести до зростання цін на енергоресурси та ще більшої ескалації.

Віцепрем’єрка з питань європейської і євроатлантичної інтеграції Ольга Стефанішина заявила, що нафтопереробні заводи на території Росії є законними цілями України з військового погляду. За її словами, у цьому випадку, Україна діє за стандартами НАТО.

Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк заперечує, що офіційний Вашингтон вимагає від України припинити атаки по нафтовій інфраструктурі Росії.