ISW: Росія атакує енергосистему України, щоб підірвати її оборонпром

Росія завдає ударів по енергетичних об'єктах України, щоб підірвати її оборонно-промисловий потенціал. Також російські війська намагаються використати дефіцит систем ППО у новій спробі зруйнувати енергетичну систему України, повідомляє РБК-Україна.

Про це говорить звіт Інституту вивчення війни (ISW).

У звіті нагадали, що інтенсивні російські удари взимку 2023-2024 років були спрямовані переважно на підприємства української оборонно-промислової бази (ОПБ). Натомість російські удари по енергетичній інфраструктурі на початку весни 2024 року, ймовірно, мають на меті зруйнувати енергетичну мережу, частково для того, щоб зупинити зусилля України зі швидкого розширення ОПБ.

"Російські війська не змогли зруйнувати українську енергосистему 22 березня, але можуть продовжити інтенсивні удари по енергетичній інфраструктурі в наступних серіях ударів. Зокрема для того, щоб скористатися постійними затримками в наданні західної допомоги у сфері безпеки, які суттєво обмежать можливості української системи протиповітряної оборони" , - йдеться у звіті.

Інститут вивчення війни нагадав, що впродовж повномасштабного вторгнення російські війська неухильно обстрілювали енергосистему України та знижували генерацію нею електроенергії. Спочатку це сталося після захоплення Запорізької АЕС у березні 2022 року, згодом окупації у лютому 2022 року Каховської гідроелектростанції та подальшого підриву її греблі у червні 2023 року, а тепер - у вигляді пошкодження Дніпровської гідроелектростанції (ДГЕС) у Запоріжжі під час удару 22 березня 2024 року. Атаки вивели ДГЕС з ладу, і її ремонт, ймовірно, займе деякий час.

Крім того, йдеться у звіті ISW, ракетні удари можуть підтримати зусилля Росії на дестабілізацію ситуації в країні, оскільки Кремль прагне знизити внутрішню і міжнародну довіру до українського уряду.

"Південне оперативне командування Збройних сил України 22 березня попередило, що Росія готує інформаційні операції, спрямовані на те, щоб неправдиво представити Україну як країну без влади" , - йдеться у звіті ISW.

Ракетна атака 22 березня

В ніч на п'ятницю, 22 березня, російські військові здійснили масовану ракетну атаку по Україні.

Спочатку агресор атакував ударними безпілотниками південні, центральні та західні області. Після 4:00 росіяни запустили ракети зі стратегічних бомбардувальників Ту-95. Ракети атакували 7 областей України.

Для атаки вони використали понад 150 дронів і ракет різних типів. Сили ППО знищили 92 ворожі повітряні цілі.

Зокрема, внаслідок ударів ракет у Запоріжжі була пошкоджена дамба Дніпровської гідроелектростанції. У багатьох містах після ударів зникла електроенергія та вода.